"Am fost o IDIOATA!" O turista a vizitat Roma, dar si-a dat seama ce-a facut abia dupa 3 ani. Cum si-a reparat GRESEALA

Un muzeu din capitala Italiei a primit un colet ciudat de la o turista din Statele Unite care a returnat o bucata de marmura.

Roma, renumita pentru siturile sale arheologice, a incantat-o atat de mult pe o americanca incat aceasta a tinut neaparat sa ia acasa o amintire, mai exact o bucata de marmura gasita printre ruinele istorice. Se intampla acest lucru in 2017, insa femeia a ramas cu remuscari pana in zilele noastre.

Asa se face ca turista americanca a luat decizia sa inapoieze marmura, trimitand-o printr-un colet la Muzeul National din Roma. "Daca poate ajuta cuiva. Aș dori să înapoiez această piatră la locul ei și aș aprecia ajutorul dumneavoastră. Vă rog să mă iertați că am fost un idiot american și că am luat ceva care nu era al meu", a mentionat americanca printr-o scrisoare introdusa in pachet.

Dupa cum se poate vedea, bucata de marmura era si inscriptionata cu un mesaj de dragoste, pe ea aparand doua nume (Sam si Jess), alaturi de o inimioara. "Mă simt teribil nu numai pentru că am luat această piesă, ci și pentru că am scris pe ea", a precizat turista de peste Ocean.

