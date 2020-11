Asta e PAINEA pe care nimeni nu vrea s-o manance! Forma ciudata care provoaca TEAMA clientilor

O brutarie din Mexic a creat o paine cu o forma speciala, o idee de marketing care s-ar putea sa n-aiba prea mult succes.

In social media s-a viralizat o postare facuta pe Twitter in care e prezentata o banala paine, impletita insa in forma temutului virus Covid-19 cu care se confrunta planeta. Autorii originali sunt specialistii brutariei Maren din Mexico City, dar ramane de vazut daca respectivul produs va avea priza la clienti, de vreme ce lumea e terorizata de coronavirus si de orice e legat de acesta.

Lo único bueno que trajo esta horrible pandemia. pic.twitter.com/qSRro0duc7 — Jaime Alfonso Sandoval (@jaimealfonsos) November 14, 2020

"Singurul lucru bun pe care l-a adus aceasta oribila pandemie", a notat respectivul utilizator pe reteaua de socializare, in imagine remarcandu-se inclusiv pretul painii Pan Coronavirus, care se vinde cu 10 dolari.

Deși mai mulți comentatori au indicat că adevărata identitate a acestui tip de pâine este cunoscută sub un alt nume în Mexic, unitatea a dorit să o redenumească din cauza asemănării sale cu coronavirusul.