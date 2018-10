"Alex Ionita is in a relationship!" Cum arata BOMBA SEXY cu care s-a cuplat fotbalistul de la CFR

Ionita prinde putine minute la CFR Cluj, dar pe plan personal lucrurile ii merg excelent.

Alexandu Ionita s-a cuplat cu o bomba sexy din Galati. Tanara are aproape 30 de mii de urmaritori pe Facebook si cei doi au oficializat relatia pe retelele sociale.



Adriana este make up artist. Ionita are un singur gol marcat in acest sezon pentru CFR Cluj in victoria la limita obtinuta pe terenul celor de la FC Voluntari.