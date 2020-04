Alerta la New York! Un tigru de la gradina zoologica are coronavirus! De unde a luat boala si cum se simte felina

Animalul a fost testat zilele trecute.

Gradina zoologica din Bronx, New York, a anuntat ca un tigru a fost testat pozitiv la Covid-19. Mai multe animale au fost supuse testelor dupa ce au avut simptome specifice, in special tuse seaca. Pana in prezent, doar femela Nadia, in varsta de 4 ani, a fost confirmata pozitiv.

Din primele informatii, se pare ca felinele au luat boala de la un angajat al gradinii zoologice, care este asimptomatic, informeaza CNN.

"Chiar daca le-a scazut putin apetitul, animalele de la Zoo Bronx se simt bine si sunt supraveghere veterinara. Sunt energice si interactioneaza cu ingrijitorii. Nu stim cum va evolua starea lor pentru ca aceste specii reactioneaza diferit la boli noi, dar vom continua sa le monitorizam si anticipam ca se vor recupera complet", se arata in comunicatul emis de gradina zoologica.

Parcul a fost inchis vizitatorilor inca de pe 16 martie.