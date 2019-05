A stat 10 ani in celebrul penitenciar "Delfinul Negru", unde sunt inchisi canibali! Ce a patit dupa ce a fost eliberat

Penitenciarul este celebru pentru detinutii inchisi acolo.

Tariel Oniani, poreclit Taro, este unul dintre cei mai "doriti" interlopi din Europa. Acesta are cereri de extradare din partea Spaniei si Georgiei, unde a fost pus sub acuzare, insa problema este ca Rusia nu obisnuieste sa isi extradeze cetatenii.

Taro tocmai ce a fost eliberat din celebrul penitenciar Delfinul Negru, unul dintre cele mai dure din lume. Aflat aproape de granita Rusiei cu Kazahstanul, Delfinul Negru este cunoscut pentru detinutii extrem de periculosi inchisi acolo. Printre acestia se afla criminali in serie, pedofili si chiar canibali (imaginea principala)!

Taro tocmai ce a facut 10 ani de detentie in Delfinul Negru, dupa ce a rapit un om de afaceri in 2009. Imediat dupa ce a fost eliberat, Taro a fost retinut de politisti, care il asteptau la poarta, scrie presa din Rusia.

Acesta a fost pus sub arest preventiv, urmand sa se decida daca va fi extradat in Spania sau in Georgia.

Imagine cu Taro dupa gratii.