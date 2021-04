A vrut sa dezgroape comoara ascunsa in gradina lui, dar ce a gasit de fapt i-a intors stomacul pe dos! Ce a descoperit barbatul

Un barbat a pornit in cautarea unei comori, insa ceea ce a gasit de fapt l-a ingrozit.

La sase ani de cand s-a mutat in noua sa locuinta, barbatul a aflat de existenta unei cutii de beton ascunsa in gradina sa si a fost convins ca inauntru ei va gasi ceva valoros.

A inceput sa sape pentru a-si dezgropa comoara si, dupa ce a ajuns la manerele cutiei, a avut parte de o surpriza dezgustatoare.

In momentul in care a ridicat capacul, barbatul a fost lovit de un miros ingrozitor, pentru a descoperi in doar cateva secunde ca nu a dat peste vreo comoara, ci peste o fosa septica.

"Nu stiam ca este vorba despre un sistem septic. Locuiesc aici de 6 ani, proprietarul dinaintea mea a stat aici doi ani, iar cei dinaintea lui aveau instalat aici un foisor. Nu am crezut ca avem asa ceva in gradina", a declarat barbatul, care a aflat de prezenta cutiei de beton de la un instalator.

