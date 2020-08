A pus hainele pe ea si si-a luat un job la care nimeni nu s-ar fi gandit! Ce a ajuns sa faca femeia pe care te abtii cu greu sa o atingi

Inhibitiile nu-s pentru ea!

Hannah Claydon spune ca s-a folosit de aparitiile pe site-uri pentru adulti doar pentru a-si finanta studiile. Tanara si-a luat diploma in drept si a devenit avocat, meserie pe care a visat dintotdeauna sa o practice.

Hannah are sanse mari sa fie cea mai sexy aparitie din salile de judecata. Barbatilor le va fi greu sa se concentreze in prezenta ei. Hannah, 34 de ani, a inceput sa pozeze pentru site-uri interzise minorilor in urma cu 4 ani.

"Am primit rezultatele de la examene. N-am vrut sa vorbesc prea mult despre asta. Dar acum mi-am luat diploma si vreau sa o arat tututor. Sunt foarte fericita. La asta am tintit in ultimii 4 ani", le-a spus Hannah urmaritorilor sai.

Femeia a aparut si in paginile Playboy, dar n-a reusit sa stranga suficienti bani din modelling, asa ca a apelat la site-urile cu plata pentur a-si suplimenta castigurile.

FULLSCREEN Galerie Foto

/