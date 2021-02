A luat excavatorul si nu s-a lasat pana nu si-a pus la pamant propria casa. Incredibil cine era inauntru

Un proprietar din orasul german Gerolstein si-a daramat partial o proprietate, suparat fiind pe chiriasul care se afla inauntru.

Nu se cunoaste care a fost motivul real care l-a determinat sa faca un asemenea gest, insa rezultatul actiunii sale e unul uluitor, dupa cum se poate vedea in imaginea difuzata de politia din Trier. Conform autoritatilor, un localnic s-ar fi folosit de un excavator cu care si-a distrus aproape in totalitate propria casa, ramasa astfel fara unul dintre pereti si cu acoperisul gaurit.

Si mai socant e faptul ca, in momentul atacului, chiriasul se afla in respectiv locuinta, el fiind cel care a alertat politia pentru a-l opri pe proprietarul nervos. Conform primelor estimari, e aproape imposibil ca cineva sa mai locuiasca in viitorul apropiat in acea casa, structura de rezistenta fiindu-i grav afectata. "Din fericire, nimeni n-a fost ranit", au connformat politistii germani, care au deschis o ancheta pentru a afla alte detalii referitoare la incident.

Tweet Germania proprietar Citeste si: