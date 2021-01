Bogatii nu tin cont de nimic in lupta cu virusul. Incredibil cum a reusit sa se bage in fata la vaccin un cuplu de milionari

Un canadian instarit si cu sotia sa au facut tot posibilul pentru a se vaccina anti-Covid, in ciuda faptului ca n-aveau acest drept.

Fost sef al unei retele de cazinouri, Rodney Baker (55 de ani) si partenera sa de viata, Ekaterina (32 de ani) au dat dovada de inventivitate pentru a pacali reglementarile de vaccinare impuse in Canada. Astfel, ei si-au permis sa inchirieze un avion privat cu care s-au deplasat intr-o regiune izolata a tarii, populata de indigenii din regiunea Yukon care au prioritate la vaccinare din cauza faptului ca accesul lor la sistemul medical este ingreunat.

Astfel, ajunsi in orasul Beaver Creek, la doar cativa kilometri de granita cu Alaska, cei doi soti s-au prezentat la o clinica mobila ca lucratori locali intr-un motel, reusind sa se imunizeze inainte ca minciuna lor sa fie descoperita de autoritati. Pe langa faptul ca Rodney si Ekaterina au sarit randul la vaccin, ei au incalcat si obligativitatea de carantinare la deplasarea dintr-o regiune in alta a Canadei.

"Sunt revoltat de acest comportament egoist si mi se pare ingrijorator ca unii oameni aleg sa-i puna in pericol pe semeni in acest mod", a declarat unul dintre cei care conduc campania de vaccinare in Yukon.