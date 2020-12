A INCREMENIT cu pixul in mana! Cand sa semneze CONTRACTUL VIETII, i-au cerut sa se DEZBRACE. Care a fost raspunsul tinerei

Finlandeza Emma Kimilainen a relatat cel mai jenant episod cu care s-a confruntat in cariera de pilot de curse.

Acum in varsta de 31 de ani, sportiva nordica si-a luat inima in dinti si a povestit felul in care i-a fost conditionata ascensiunea profesionala. Astfel, in 2010, atunci cand se afla in cea mai buna forma, Kimilainen a primit o oferta de la o echipa din Indy Lights, un circuit extrem de respectat peste Ocean, in Statele Unite.

Dar, pentru a satisface pretentiile unuia dintre sponsori, Emma a fost solicitata pentru cateva fotografii in bikini, idee pe care a acceptat-o initial. Deplasandu-se sa semneze contractul, finlandeza a aflat insa care e adevarata conditie. "Conducatorii echipei mi-au spus ca au avut unele neînțelegeri cu partenerul. La început s-a convenit ca pozele sa fie in costum de baie, dar acum le voiau topless. Am întrebat ce se întâmplă până când am realizat că acest sponsor era o revistă erotică masculină. Bineinteles ca am refuzat fara ezitare", a spus acum Emma Kimilainen intr-un podcast pe internet.

"Din fericire, astăzi această ofertă pare absurdă și incorectă, dar lumea era destul de diferită în urmă cu 10 ani în ceea ce privește drepturile femeilor și egalitatea intre sexe în general", a explicat finlandeza.