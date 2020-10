A fost TRADATA de cel pe care il considera PARINTE. Drama tinerei care a aflat ca a fost FILMATA in baie, timp de 5 ANI, de catre tatal vitreg

Adolescenta Lauren Brightwood (19 ani) trece prin clipe teribile dupa ce a descoperit ca i-a fost violata intimitatea.

O seara ca oricare alta, cu putin timp inainte de a implini 18 ani, s-a transformat intr-un cosmar pentru tanara britanica. Absolut intamplator, Lauren a remarcat un obiect negru, ascuns cu grija in zona geamului de la baie, ceea ce s-a dovedit apoi a fi un telefon plasat cu scopuri "murdare" chiar de tatal sau vitreg, Craig, cu care a crescut de la varsta de 4 ani.

Lauren i-a povestit totul mamei, iar cele doua femei l-a luat la intrebari pe barbatul de 35 de ani. In prima faza acesta a negat totul si a adus justificari puerile, insa in cele din urma si-a recunoscut fapta, inclusiv in fata justitiei, in perioada urmatoare urmand sa-si afle pedeapsa.

Mai mult, Lauren si mama sa au aflat ca aceasta incalcare a intimitatii s-a produs fara neincetare timp de 5 ani, astfel ca tanara studenta a fost extrem de afectata pe plan mental, ea recunoscand in presa ca se confrunta cu crize de anxietate si de depresie, avand inclusiv intentia de a se sinucide. "A fost cel care m-a crescut, am avut o relatie normala tata-fiica. Am devenit o persoana total diferita. Acum, cand intru intr-o incapere, mai intai ma uit daca sunt sau nu camere de filmat", a declarat Lauren.