A fost gasit cu masina in valurile marii si nimeni nu intelege cum e posibil. Explicatia halucinanta a soferului

Un sofer din Italia a reusit performanta de a-si baga masina la apa, avand nevoie de interventia salvatorilor pentru a iesi din nou pe uscat.

Intamplarea ireala a vut loc in provincia Napoli, pe plaja Licola Mare, un trecator socat filmand scena care a ajuns apoi virala pe internet. Se poate vedea cum un autombil SUV, un Kia Sorento, e imobilizat intre valurile marii, fara nici o sansa de a iesi de-acolo.

Alertate, oficialitatile au ajuns la fata locului si l-au luat la intrebari pe soferul de 39 de ani, prima suspiciune fiind un posibil furt. In cele din urma, ineditul naufragiu a fost explicat de conducatorul masinii, care a sustinut ca a incercat sa-si "testeze" vehiculul in nisipul de pe plaja. Ulterior, ceva n-ar fi mers cum trebuie, iar masina a fost scufundata in apa marii.

