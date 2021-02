Nu se poate asa ceva! Pacientii isi asteptau randul la doctor cand in spital a intrat "monstrul". Imagini halucinante

Clipe de groaza s-au petrecut intr-o unitate medicala din Columbia, un animal reusind sa patrunda pana in sala de asteptare.

Scena care s-a viralizat in mediul online e una greu de imaginat, mai ales ca vorbim despre un spital si despre pacienti care asteptau sa intre la doctor. Totul s-a petrecut in America de Sud, mai exact in Columbia, intr-o clinica de mici dimensiuni, o vaca scapata de sub control de proprietarul ei speriindu-i de moarte pe cei aflati in salonul respectiv.

Din imagini se poate vedea cum animalul intra nestingherit si devine agresiv in prezenta oamenilor, incercand sa-i atace. Au rezultat momente de panica, in care o femeie a rams la un moment dat imobilizata la pamant, la mila animalului de mari dimensiuni. Din fericire, evenimentul s-a incheiat fara urmari, vaca respectiva parasind incaperea asa cum a intrat, fara nici un fel de remuscare.

