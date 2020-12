A evadat in PARADIS, dar a ajuns la INCHISOARE. Destinatia EXOTICA unde NU te joci cu carantina. Familia tinerei e DISPERATA

O adolescenta din SUA plecata la iubitul ei, in Insulele Cayman, a incalcat regulile de carantinare si a ajuns dupa gratii.

Pe 15 decembrie, Skylar Mack, în vârstă de 18 ani, din localitatea Loganville (Georgia), a fost condamnată la patru luni de închisoare pentru că și-a scos brățara de "urmarire" și a incalcat carantina obligatorie de doua saptamani, regula cu care autoritatile din Caraibe nu sunt dispuse sa negocieze.

Daca in alte parti ale lumii te poti alege doar cu o simpla mustrare sau, poate, cu o amenda, in Insulele Cayman (teritoriu britanic) se plateste cu privarea de libertate. Tanara americanca simte asta pe propria piele dupa ce iesit in public pentru a-si admira iubitul la o competitie rezervata amatorilor de skijet.

Astfel, Skylar a fost reperata de politisti dupa ce a stat aproape 7 ore alaturi de alte persoane, fara masca si fara distantare sociala. Conform legii, adolescenta a fost trimisa la inchisoare timp de 4 luni, pedeapsa la care a fost condamnat si prietenul ei, Vanjae Ramgeet (24 de ani), acuzat ca si-a incurajat iubita sa incalce regulile de carantina.

Acum, familia lui Skyler Mack a emis apeluri disperate in presa americana pentru eliberarea tinerei, unele surse vorbind chiar despre faptul ca o solicitare de ajutor ar fi fost trimisa chiar presedintelui Donald Trump, aflat inca in functie la Casa Alba. "Stie ca a gresit. Plange si vrea sa vina acasa", a declarat bunica fetei.