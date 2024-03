(P) Weekend-ul derby-urilor: Programul celor mai tari meciuri din 30-31 martie

Când spui Bayern - Dortmund automat spui și spectacol. Dovadă stau zecile de meciuri din ultimele decenii în care s-a înscris la foc automat. Partida de sâmbătă nu prinde cele două echipe într-un moment prea bun. Bayern München este pe locul doi în clasamentul din Bundesliga, la zece puncte de liderul Leverkusen, în timp ce Dortmund stă și mai prost și este pe 4, la zece puncte în spatele lui Bayern.

Dar derby-ul Germaniei nu ne-a dezamăgit niciodată și favorita clară la victorie este Bayern. Se poate spune că Dortmund are un adevărat complex în meciurile din deplasarea din Bavaria, din moment ce a pierdut în ultimele șapte partide de pe terenul lui Bayern. În aceste condiții, un pont la pariuri online pe care poți să-l iei în considerare pentru această partidă este că Bayern va câștiga și va avea Peste 5.5 cornere. În ultimele 14 meciuri de acasă, bavarezii au avut peste 5.5 cornere, un element de statistică ce ne dă încredere. Cât privește cotele 1X2, Bayern are 1.43 la victorie, egalul are 5.60, iar victoria oaspeților are 6.10.