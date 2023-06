(P) Manchester City luptă pentru al treilea trofeu al sezonului: Finala cu Inter Milano se dispută pe 10 mai

Formația lui Pep Guardiola are un sezon de vis. A câștigat titlul în Premier League după o revenire spectaculoasă pe final de sezon, iar la finalul săptămânii trecute a învins-o pe United în finala Cupei Angliei. Acum, obiectivul major pentru Manchester City este câștigarea Champions League. Un vis pe care City îl are de mai bine de un deceniu, dar pe care nu l-a izbutit până în momentul de față.

Cel mai aproape de trofeu, City a fost în 2021, când a fost învinsă însă de Chelsea în finala de la Lisabona. De această dată, trupa lui Guardiola are un lot mult mai omogen, din care se remarcă în mod deosebit golgheterul Champions League, Erling Haaland. Golurile norvegianului au contribuit din plin la parcursul din acest sezon, în care City nu a avut emoții în grupe cu FC Sevilla, FC Copenhaga și Borussia Dortmund, iar apoi în fazele eliminatorii cu Leipzig, Bayern Munchen și Real Madrid.

Echipa probabilă a lui City este următoarea: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland.

Conform cotelor publicate de Unibet, Manchester City este favorită la pariuri Champions League să câștige trofeul, cu cota 1.22, în timp ce Inter Milano are cota 4.30. În ce privește cotele 1X2, City are 1.45 să câștige, egalul are 5.00, iar succesul lui Inter are 7.50. Foarte probabil, City va dori să tranșeze soarta partidei rapid și să conducă încă de la pauză.

Inter Milano poate fi o nucă tare

Inter Milano este una dintre surprizele competiției în acest sezon, deși puțini îi dădeau șanse ajungă în finală. Pedigree-ul pe care echipa îl are în Champions League nu poate fi pus la îndoială, în condițiile în care Inter a câștigat trofeul de trei ori în carieră, ultima dată în 2010, când a învins-o pe Bayern Munchen.

Pentru a ajunge în finală, Inter s-a clasat pe doi în grupă cu Bayern Munchen, FC Barcelona și Viktoria Plzen, iar apoi le-a eliminat pe FC Porto și Benfica Lisabona. În semifinale, sorții i-au scos-o în cale pe rivala AC Milan, pe care a învins-o în dublă manșă.

Echipa probabilă a lui Inter e următoarea: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko.

Miercuri aflăm învingătoarea din Conference League

Miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Pro Arena, vom afla și câștigătoarea Conference League. Finala din acest an le pune față în față pe Fiorentina și West Ham și se dispută la Praga. În drumul spre finală, Fiorentina s-a clasat pe doi într-o grupă cu Istanbul Bașakșehir, Hearts și RFS, iar apoi le-a scos din competiție pe Braga, Sivasspor, Lech Poznan și FC Basel. Adversara ei a avut un traseu mai facil și le-a învins în grupe pe FCSB, Silkeborg și Anderlecht, iar apoi le-a eliminat pe AEK Larnaca, Gent și AZ Alkmaar.

Echipele probabile:

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Quarta, Milenković, Biraghi; Mandragora, Amrabat; González, Bonaventura, Ikoné; Cabral

West Ham: Aréola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Souček, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma

Cotele publicate de Unibet o dau pe West Ham favorită, cu 1.90 să câștige trofeul, față de 2.20 cât este cota Fiorentinei. West Ham are cota 2.60 să se impună în timpul regulamentar, egalul are cota 3.20, iar victoria Fiorentinei are cota 2.75.

