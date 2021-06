(P) Fii invingator la EURO: pariaza pe cele mai mari cote, bucura-te de goluri si castiga chiar si cu un meci pierdut - Mozzart Bet

Vineri, la Roma, Italia si Turcia vor deschide Campionatul European de fotbal, unul atipic, intrucat trebuia sa se joace anul trecut!

Din cauza pandemiei insa, EURO 2020 se joaca anul acesta, iar accesul spectatorilor va fi limitat. Editia aceasta, spre deosebire de precedentele, se va juca pe intreg continentul.

Da, Romania nu va fi la EURO, de aceea Mozzart incearca din nou sa faca aceasta competitie interesanta pentru jucatorii sai si sa ofere oportunitati pentru castiguri mari.

Ca intotdeauna, Mozzart Bet a pregatit multe surprize ...

CELE MAI MARI COTE DIN LUME

In fiecare zi, bookmakerii Mozart Bet pregatesc jucatorilor surprize placute sub forma de meciuri promotionale la care se ofera cele mai mari cote din lume. Nici aceasta practica nu se va schimba pe durata EURO 2020 - urmariti oferta in fiecare zi si profitati de ocazie pentru a juca biletul cu cele mai mari cote de pe planeta.

RATEZI SI CASTIGI

Castiga 2.000 lei in fiecare zi in perioada EURO 2020 cu Mozzart Bet! Tot ce trebuie sa faci este sa PIERZI BILETUL!

Cum este posibil? Iti vom explica in randurile urmatoare!

Tot ce trebuie sa faci este sa incluzi un meci de la Euro 2020 pe biletul tau. In fiecare zi a Campionatului European, biletul cu cea mai mare cota la un meci ratat iti poate aduce 2.000 lei. Biletul trebuie sa contina cel putin patru evenimente care se joaca in ziua respectiva, iar un meci de pe bilet trebuie sa fie din EURO 2020. Cota totala a biletului nu include cota din evenimentul ratat.

In cazul in care doi sau mai multi participanti au un bilet castigator cu aceleasi cote cele mai mari, jucatorul al carui bilet este plasat primul are prioritate.

BUCURATI-VA DE FOTBAL

Poate ca vulturii Romania nu a gasit o cale spre Campionatul European, dar suntem siguri ca intreaga natiune va sarbatori fiecare gol marcat in campionat, deoarece pentru fiecare gol Mozzart doneaza 300 de lei in scopuri umanitare.

Asadar, intre 11 iunie si 11 iulie, aveti toate motivele sa va bucurati de goluri!

VARIANTE NOI DE PARIERE

In perioada premergatoare EURO 2020, Mozzart a imbogatit si oferta de jocuri de fotbal, asa ca acum puteti juca un bilet cu multe combinatii noi. De exemplu, I0-1 si II0-1 (golurile totale vor fi cel mult unul in prima si cel mult unul in a doua repriza), sau GG & I1 + (Ambele echipe inscriu minim un gol pe meci si se va inscrie cel putin un gol in prima repriza) ... Desigur, cotele pentru noile variante de pariere sunt mari si le veti recunoaste in oferta Mozzart printr-o culoare speciala pe site-ul mozzartbet.com.

24 PE BILET, 24 IN PACHET

Joaca la Mozzart Bet pe perioada campionatului european de fotbal si poti castiga un bax de 24 de cutii cu bere!

Este premiat cu cate un bax de bere continand 24 de cutii orice bilet castigator jucat online, cu o miza minima de 5 lei si o cota totala minima de 24, pe care sa se regaseasca cel putin un meci de la Euro 2020.

OFERTE SPECIALE

Daca iti plac jocurile speciale, Mozzart este locul potrivit pentru tine in aceasta vara. Cine va castiga Campionatul European, cine va fi eliminat in grupa, cine va inscrie, cine va castiga, cate goluri se vor marca... Puteti paria pe toate astea la Mozzart Bet si puteti incasa castiguri fabuloase.

Joaca la EURO pe Mozzart Bet! Fii invingator!