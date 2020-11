(P) Exista grasimi sanatoase? Iata ce uleiuri sa folosesti pentru gatit

In cadrul unei diete echilibrate, grasimile ocupa un loc important.

Contrar credintei generale ca trebuie sa ne ferim in totalitate de ele, exista anumite grasimi care sunt chiar benefice pentru organism. In special atunci cand ne referim la grasimile pe care le folosim in bucatarie, este important se observam cum se comporta ele atunci cand sunt preparate la temperaturi ridicate. Uleiurile cele mai indicate pentru un regim alimentar sanatos sunt uleiurile stabile, care nu oxideaza usor si nu rancezesc.

Iata care sunt cele mai stabile si sanatoase uleiuri pe care poti sa le folosesti la gatit.

Uleiul de cocos

Specialistii in nutritie sunt de acord in unanimitate ca uleiul de cocos este cel mai bun pentru gatit. Datorita faptului ca peste 90% dintre acizii grasi din componenta sa sunt saturati, este foarte rezistent la temperaturi ridicate. In plus, pentru ca la temperatura camerei uleiul de cocos are o consistenta semi-solida, pastrarea lui este posibila vreme indelungata, fara sa se rancezeasca.

Uleiul de cocos are nenumarate beneficii pentru sanatate: ofera protectie cardiovasculara, scade nivelul colesterolului rau din sange, protejeaza functia glandei tiroide si accelereaza metabolismul.

Datorita faptului ca acum gasesti ulei de cocos la pret avantajos, poti trece usor la folosirea lui in bucatarie, atat pentru preparatele gatite la temperaturi ridicate, cat si pentru prajituri, carora le va da o aroma deosebita. Asigura-te ca folosesti ulei de cocos extra virgin, pentru ca cel rafinat nu este la fel de bun.

Untul

Desi multa lume se fereste sa foloseasca untul la gatit, nutritionistii sunt de parere ca untul veritabil nu este nociv, dimpotriva, contine vitaminele A, E si K2, plus grasimi saturate care-l fac stabil, chiar si la temperaturi inalte.

In plus, acizii grasi din componenta untului combat inflamatia din organism, imbunatatesc sanatatea tractului digestiv si scad depunerile de grasime. Singurul neajuns al untului este ca, din cauza continutului de lactoza si proteine, se arde usor atunci cand este gatit la temperaturi mari, deci nu este potrivit pentru prajit.

Uleiul extravirgin de masline

Este binecunoscut faptul ca uleiul de masline are numeroase beneficii, fiind consumat din belsug in dietamediteraneena, considerata cea mai sanatoasa din lume. Uleiul extravirgin de masline creste colesterolul bun din sange si scade nivelul colesterolului rau, LDL. Poate fi folosit la gatitul la temperaturi ridicate, dar este mai sanatos in stare naturala, adaugat in salate sau la alte preparate reci.

Uleiul de avocado

La fel ca uleiul de masline, uleiul de avocado contine foarte multi acizi grasi mononesaturati, ceea ce il face extrem de sanatos. Il poti folosi la gatit, la preparate la cuptor, dar si la salate sau prajituri.

Uleiul de peste

Acest tip de ulei este folosit adesea ca supliment alimentar datorita continutului bogat de acizi grasi Omega-3, benefici pentru organism. O singura lingura de ulei de peste acopera doza zilnica recomandata de Omega-3.

Cel mai bun ulei de peste este cel din ficat de cod, pentru ca, pe langa acizii grasi, are un aport important de vitamina D3.

Foloseste acest ulei foarte sanatos ca pe un supliment alimentar. Din cauza concentratiei mari de acizi grasi polinesaturati, nu este recomandat pentru gatitul la temperaturi ridicate.

Untura

Timp de multi ani, bunicile si mamele noastre au gatit cu untura animala. Aceasta poate fi buna pentru gatit, in functie de animalul de la care provine. Daca animalul a fost hranit preponderent cu graunte, grasimile pe care le va contine untura vor fi polinesaturate si nepotrivite pentru gatit pe foc. In schimb, daca untura provine de la un animal hranit in mod natural cu iarba, atunci ea este excelenta pentru gatit, chiar si la temperaturi inalte.

Atentie la modul in care pastrezi uleiurile pentru gatit. Cei mai importanti factori care strica un ulei sunt caldura, lumina si oxigenul. Depoziteaza uleiurile in locuri racoroase si intunecoase, in recipiente bine inchise si le vei putea folosi mai mult timp.