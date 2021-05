(P) Cine castiga EURO 2020 – care sunt principalele favorite?

EURO 2020 va incepe pe 11 iunie, iar specialistii incearca sa anticipeze deja cine va castiga turneul.

La casele de pariuri, principalele favorite sunt Anglia si Franta, insa echipe precum Belgia, Germania si Spania au si ele o sansa buna.

Iata cum arata lista favoritelor de la EURO 2020 si prezentarea echipelor:

1. Anglia - Britanicii inca incearca sa obtina primul titlu continental din istorie. An-glia este echipa care a participat la cele mai multe Campionate Europene fara sa castige trofeul (9). Dar acum are o generatie foarte buna, cu un atac excelent din care fac parte Harry Kane si Marcus Rashford. In plus, venirea lui Gareth Southgate pe banca tehnica a adus si un plus de organizare la nivelul jocului. Cea mai buna performanta a Angliei la Campionatul European este locul 3 ocupat in 1968. Ulti-ma editie a fost de trista amintire pentru britanici, care au fost eliminati in optimile de finala. Cota britanicilor la castigarea EURO 2020 este 6.00.

1. Franta - La egalitate cu Anglia se afla Franta pe lista cu favorite EURO 2020. Francezii au reusit sa castige titlul mondial in 2018 si au o generatie ajunsa la ma-turitate, la care se adauga si tineri precum Kylian Mbappe, capabili oricand sa inscrie. Pe de alta parte, Franta are de luat si o revansa, dupa ce a pierdut finala de la EURO 2016 pe teren propriu, la Paris, impotriva Portugaliei. De asemenea, Franta are si traditia de partea ei, avand doua titluri continentale in palmares, castigate in 1984 si in 2000. In plus, revenirea lui Karim Benzema la lot dupa sase ani ar putea reprezenta cartea castigatoare pentru francezi in incercarea de a castiga un nou trofeu.

3. Belgia - Cu a treia sansa la castigarea Campionatului European este creditata aceasta echipa formata din numerosi jucatori de top, precum Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Curtois. In plus, Eden Hazard a jucat bine la nationala Bel-giei chiar si in ultimii doi ani, cand a avut atat de multe probleme medicale. Aceasta generatie fantastica pe care Belgia o are a dus si la cresterea asteptarilor in ultimii ani. Dar Belgia nu a reusit sa confirme inca la nivelul potentialului pe care echipa il are. Drept dovada, la EURO 2016 echipa s-a oprit in sferturile de finala. Iar belgienii inca mai cauta primul titlu continental din palmares, dupa ce la editia din 1980 au pierdut finala. Cota pentru a reusi acest lucru la EURO 2020 este 6.50.

4. Germania - Alaturi de Spania, este cea mai titrata echipa din istoria Campi-onatului European. Ambele au cate trei trofee castigate. La EURO 2020, Germania este considerata a patra favorita, avand cota 8.00. Forma recenta arata insa ca Germania este o echipa inconstanta, care evolueaza in functie de ziua pe care o prind jucatorii sai. Nu mai pare acea echipa capabila sa zdrobeasca totul in cale, drept dovada stand infrangerea cu Macedonia de Nord din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022. In plus, Germania se afla si la finalul unui ciclu, tinand cont de faptul ca selectionerul Joachim Low va parasi echipa dupa EURO 2020. Dar nemtii sunt capabili tot timpul de evolutii stralucitoare si spera sa ajunga intr-o noua finala, dupa ce la EURO 2012 si 2016 au fost invinsi in semifinale.

5. Spania - Multa lume inca se intreaba care este adevarata fata a acestei echipe. Victoria cu 6-0 din meciul cu Germania din Liga Natiunilor i-a facut pe multi sa ex-clame ca ibericii au o noua generatie de aur. Dar apoi a urmat debutul in prelimi-nariile pentru Cupa Mondiala din 2022 cu o remiza pe teren propriu contra Gre-ciei. Asadar, si Spania este o echipa care are fluctuatii de forma, avand in vedere ca nu cu mult timp in urma a fost invinsa si de Ucraina. Dar Spania ramane o formatie redutabila, motiv pentru care este considerata a cincea favorita de la EURO 2020, avand cota 8.50. Spaniolii au castigat trofeul continental in 1964, 2008 si 2012.

Grupele de la EURO 2020:

GRUPA A: Turcia, Italia, Tara Galilor, Elvetia

GRUPA B: Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia

GRUPA C: Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia de Nord

GRUPA D: Anglia, Croatia, Scotia, Cehia

GRUPA E: Spania, Suedia, Polonia, Slovacia

GRUPA F: Ungaria, Portugalia, Franta, Germania

Sursa foto: https://www.pexels.com/photo/aerial-view-of-soccer-field-1171084/

Decizia ONJN nr.860/28.04.2016, Licenta: L2160797Y000396