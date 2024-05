"Am spus-o de la bun început, vom merge la EURO 2024. Şi iată că fotbalul românesc se reîntoarce în elită după 8 ani. Însă n-am putut garanta rezultatele de pe parcurs, nimeni nu poate face asta! Tocmai de aceea, nici acum nu pot garanta suporterilor un rezultat sau altul în meciurile ce ne aşteaptă în Germania. Dar din toate lucrurile bune de care este capabilă naţionala României de azi, pentru cel puţin două pot garanta oricând, oriunde şi în faţa oricui: dăm tot ce avem mai bun pe teren, în fiecare secundă din fiecare meci, şi nu cedăm indiferent cum curge jocul şi ce spune scorul!



Iar de aici pleacă şi mesajul meu pentru suporterii români: Vor fi momente grele, pentru că nimic din ce se merită cu adevărat nu se obţine uşor. Dar staţi cu nădejdea, credinţa şi inima lângă noi! Până la final. Indiferent ce se întâmplă! Pentru că noi vom da totul pentru voi! Până la final. Indiferent ce se întâmplă!", a transmis Edward Iordănescu.

Explicațiile selecționerului pentru convocările pentru EURO 2024

Tehnicianul a precizat că lotul convocat pentru partidele amicale cu Bulgaria şi Liechtenstein a fost alcătuit având în minte coeziunea de care jucătorii au dat dovadă în timpul preliminariilor.

"Ne reunim cu încredere şi bucurie după ce am îndeplinit obiectivul calificării la EURO 2024 şi fiecare dintre noi e pregătit să ducă mai departe, cu responsabilitate şi mândrie, acest parcurs care a bucurat milioane de români. Tot ce am reuşit bun până azi s-a construit pe disciplină, spirit de luptă şi coeziune. Disciplina s-a păstrat, spiritul de luptă trebuie dovedit neîncetat, iar coeziunea stă la baza selecţiei pentru acest lot cu care abordăm ultimele teste şi ne pregătim de turneul final. Am crescut împreună ca echipă şi individual, dar pentru provocarea ce urmează e nevoie de mult mai mult, într-un timp foarte scurt", a fost mesajul selecționerului.

Echipa naţională de fotbal a României va disputa ultimele două meciuri de pregătire înaintea EURO 2024 pe stadionul Steaua din Bucureşti, pe 4 iunie, de la ora 21:30, cu Bulgaria, şi pe 7 iunie, de la ora 21:00, cu Liechtenstein.

EURO 2024 se va desfăşura între 14 iunie şi 14 iulie, în Germania, iar România va evolua în Grupa E, alături de Ucraina (17 iunie), Belgia (22 iunie) şi Slovacia (26 iunie).



