Selecționerul Belgiei a lămurit absența starului lui Real Madrid de la EURO 2024! Anunțul făcut înainte de turneul final

Domenico Tedesco a explicat de ce Thibaut Courtois va absenta de la EURO 2024

Domenico Tedesco, selecționerul Belgiei, a anunțat lotul de 25 de jucători pentru turneul final, iar Thibaut Courtois, starul din poarta lui Real Madrid, nu se află în lotul ”Diavolilor”.

Selecționerul Belgiei a explicat cum va aborda turneul final din punct de vedere tactic.

”Am avut multe ședințe, ne-am gândit la tot, am vorbit despre lotul final, pentru că era o decizie foarte importantă. Am sentimente bune pentru EURO 2024. Sunt anumite semne de întrebare, dar sper că toți jucătorii vor fi într-o formă bună în Germania.

Nu ne vom schimba stilul de joc, vrem să adăugăm elemente noi, dar nu ne vom schimba viziunea, stilul de joc”, a spus Domenico Tedesco, potrivit rtl.be, după ce a anunțat lotul pentru EURO 2024.

Întrebat despre absența lui Thibaut Courtois, selecționerul Belgiei a explicat motivul pentru care goalkeeper-ul lui Real Madrid, care este văzut drept unul dintre cei mai buni portari din lume, nu va fi prezent la EURO 2024.

Tedesco a dezvăluit că motivul principal a fost faptul că Thibaut Courtois a petrecut mare parte a sezonului accidentat. Portarul a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate anterioare la începutul sezonului, iar, în luna martie, s-a accidentat și la genunchiul stâng.

Courtois a fost cel care l-a anunțat pe Tedesco de faptul că nu va merge la EURO 2024, însă este important de notat și faptul că între vedeta lui Real Madrid și selecționerul Belgiei există anumite tensiuni. Thibaut Courtois a apărat pentru ultima oară poarta Belgiei în partida cu Austria, scor 1-1, din preliminariile pentru EURO 2024.

Ulterior, poarta Belgiei a fost apărată de Matz Sels și de Koen Casteels, iar Tedesco a declarat că portarul a fost deranjat de faptul că nu a mai primit banderola de căpitan, lucru negat vehement de Thibaut Courtois. Starul lui Real Madrid a spus că declarațiile făcute de Domenico Tedesco nu sunt adevărate.

”Courtois a fost foarte clar de la început, a fost sincer cu mine. El își cunoaște cel mai bine corpul. Una este să joci trei sau patru meciuri la echipa de club, alta este să joci la EURO, este diferit. Este o informație pe care noi am luat-o în considerare: nu este pregătit să joace la EURO. Apoi am alcătuit lista cu jucătorii pregătiți să joace. Vom vedea cine va fi titular în poartă. Avem trei portari fantastici, vom vedea care va fi titular”, a adăugat selecționerul Belgiei.

Din lotul Belgiei pentru turneul final fac parte trei portari: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town) și Matz Sels (Nottingham Forest).

Chiar dacă Thibaut Courtois va absenta la EURO 2024, selecționata Belgiei se va bucura de revenirea veteranului Axel Witsel.

”Avem nevoie de el. Este un jucător experimentat și îi poate ajuta pe cei tineri, indiferent dacă va juca sau nu”, a spus Domenico Tedesco despre revenirea lui Witsel.

Lotul Belgiei pentru EURO 2024

Portari: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest)

Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht), Axel Witsel (Atletico Madrid)

Mijlocași: Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Lyon), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg)

Atacanți: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Yannick Carrasco (Al Shabab), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (RB Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal)