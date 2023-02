„Toată viața mi-am dedicat-o tenisului, iar acum e momentul să îmi dedic timpul altor lucruri,” s-a confesat Serena Williams, la patru luni și jumătate de la ultimul meci oficial jucat.

Întrebată dacă se gândește la o întoarcere în tenisul profesionist, răspunsul Serenei Williams a venit rapid, cu claritate: „E greu de răspuns. Aș zice nu, pentru moment nu,” a spus fosta jucătoare de tenis.

Eliminată în turul 3 al Openului American, ediția 2022, Serena Williams a dezvăluit că se concentrează pe firma Serena Ventures, după retragere, succesul pentru ea în aceste zile însemnând să găsească cele mai lucrative investiții din piețele de capital.

Jucătoarea din Michigan a dezvăluit că fiica sa, Olympia se roagă pentru a avea un frate ori o soră, lucru asupra căruia „mama sa lucrează”, potrivit spuselor multiplei campioane de Grand Slam.

„Simt că, pentru mine, pensionarea e un cuvânt prea mare pentru cineva de vârsta mea. Nu e ceva pe care îl văd cu ochi buni. Mereu am încercat să ies din tipare. Până și conceptul de pensionare nu e unul pe care reușesc să îl accept cu serenitate.

Acum îmi permit să fiu obosită, să mă relaxez și să fiu singură. E mai dificil decât mi-aș fi imaginat. Nu îmi era permis să fac nimic de genul, înainte. Cu siguranță că evoluez, dar mi se pare totul atât de diferit, după ce te retragi,” a declarat Serena Williams, într-un interviu acordat CBS Mornings.

“I’ve literally given my whole life to tennis and it’s time for me to give my life to something else”: @serenawilliams is moving away from the tennis court — for now, at least.

