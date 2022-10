„Scuza” Simonei Halep nu ține! Un arbitru TASS explică de ce nu contează ce concentrație de Roxadustat avea în corp

Jura a susținut că unele substanțe, precum Roxadutat, aduc suspendarea directă a sportivului, indiferent de cantitatea despistată în corp.

„Sunt două tipuri de substanțe dopante. Substanțe pentru care este necesar un prag: ai o concentrație, să zicem, de peste 5%. Dacă ai sub 5% nu este considerat doping, dacă ai peste 5% este.

Dar sunt substanțe care nu au nevoie de prag. Unde chiar dacă a fost depistat, să spunem, 0,00001%, deja ești considerat dopat. Deci se face diferența între aceste două categorii de substanțe interzise”, a spus Cristian Jura, pentru Digi FM.

Anunțul Simonei Halep

Simona Halep a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP).

„Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele.

În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a fost mesajul Simonei Halep.

Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open, potrivit APA, românca fiind învinsă în primul tur la New York de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.