„Regele zgurii,” Rafael Nadal, bătut pentru prima dată în carieră în turul unu la Roland Garros

Pentru Rafael Nadal, sărbătorirea discretă a zilei de naștere, în timp ce era implicat în turneul de la Roland Garros a devenit o tradiție, deoarece data de 3 iunie s-a regăsit, de-a lungul anilor, ca făcând parte din a doua săptămână de concurs a turneului de mare șlem din Franța.

În 2024 însă Rafa Nadal nu va împlini 38 de ani în paralel cu efectuarea unei sesiuni de recuperare ori antrenament, ci va putea aniversa în voie, deoarece a suferit, pentru prima oară în viața sa, o eliminare în primul tur al întrecerii majore de la Paris.

Alexander Zverev și-a ținut emoțiile în frâu și a executat planul corect, de la un capăt la altul, în duelul cu Rafael Nadal, încheiat scor 6-3, 7-6 (5), 6-3, eliminând „Regele zgurii”, în premieră, după runda inaugurală la Roland Garros.

În ciuda eșecului, procentajul de victorii înregistrat în carieră de Rafael Nadal la Roland Garros rămâne cel mai bun palmares de turneu avut vreodată de un tenismen la aceeași competiție.

