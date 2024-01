Rafael Nadal (37 de ani) - număr 672 în clasamentul mondial - s-a oprit la două victorii consecutive, în primul turneu oficial jucat după o pauză de un an.

În cadrul sferturilor competiției ATP 250 de la Brisbane, jucătorul spaniol a fost învins de australianul Jordan Thompson (55 ATP), scor 5-7, 7-6 (6), 6-3. Partida cu dramatism notabil s-a întins pe durata a trei ore și douăzeci și patru de minute de joc.

