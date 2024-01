Calificat pentru a 225-a oară în sferturile de finală ale unui turneu ATP, Rafael Nadal a produs unul dintre momentele hazlii ale zilei, în tenisul mondial.

În meciul câștigat scor 6-1, 6-2, în fața lui Jason Kubler (102 ATP), Nadal a fost avertizat de arbitrul de scaun pentru tragere de timp. Plecat la toaletă după finalul setului întâi, Nadal a ratat revenirea la timp pe teren cu câteva secunde.

Rafael Nadal, avertizat pentru tragere de timp: „Știți și voi, la Brisbane e umed.”

"Rafael Nadal was a little bit late coming back from the toilet" ????@RafaelNadal with an unusual time violation in Brisbane! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/ELLGoQ6iez — Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2024

RAFA ???? NADAL! ???????? VAMOS‼️ pic.twitter.com/vbqEfyoRhY — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) January 4, 2024

„Rafael Nadal a întârziat puțin când s-a întors de la toaletă, prin urmare va fi avertizat pentru tragere de timp,” a anunțat arbitrul de scaun, zâmbind și iscând râsete atât din partea publicului, cât și din partea lui Nadal.

„Cred că s-a întâmplat ceva ciudat. Știu că am cinci minute la dispoziție. Sincer, umiditatea este foarte mare la Brisbane. A durat ceva până m-am schimbat de toate hainele.

M-au anunțat prin stație la fiecare minut cât timp mai am, dar probabil că am întârziat câteva secunde. Am crezut că am ajuns la timp, dar sunt lent, știu asta și voi încerca să progresez la acest aspect în 2024,” a declarat Nadal, amuzat de situație, în timpul interviului oferit pe teren.

„Să mori” de epuizare din oferit de autografe? Povestea unui moment ireal trăit de Nadal

Nadal i-a bătut pe Thiem și Kubler pentru a ajunge în sferturi la ATP 250 Brisbane

Rafael Nadal (37 de ani) l-a învins pe Jason Kubler (30 de ani), scor 6-1, 6-2, în optimile de finală ale turneului ATP 250 de la Brisbane.

Tenismenul din Manacor a stat doar 83 de minute pe teren, timp în care a reușit patru break-uri pe serviciul adversarului său australian.

Un alt tenismen născut la antipozi, Jordan Thompson va fi următorul oponent al spaniolului Rafael Nadal, în faza ultimilor opt jucători.

Nadal i-a învins pe Thiem și pe Kubler pentru a-și securiza $18,700, premiul acordat tuturor sfertfinaliștilor, printre care se numără inclusiv Holger Rune și Grigor Dimitrov.

Australian Open 2024 va avea loc în perioada 14-28 ianuarie. Nadal a ieșit campion la Melbourne în 2009 și în 2022.