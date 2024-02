Victorie extraordinară pentru Sorana Cîrstea (33 de ani, 22 WTA), în faza ultimelor șaisprezece jucătoare a întrecerii de calibru WTA 1000 din Dubai.

Sportiva din Târgoviște a întrecut-o Donna Vekic, din Croația, scor 3-6, 6-3, 7-5, la finalul a două ore și șaptesprezece minute de joc. Vekic a servit pentru meci la 5-4, dar Cîrstea a reușit break-ul în momentul critic al confruntării.

În turul anterior, Donna Vekic a reușit calificarea în detrimentul Arynei Sabalenka (2 WTA), jucătoare pe care a învins-o cu 6-0 în setul final.

Giving us flashes of how she played on the US courts last year, Sorana again forgets the score to fight for a comeback victory after a set down. Sorana Cirstea defeated Donna Vekic 3-6, 6-3, 7-5.

Sorana will face Marketa Vondrousova in the QF. pic.twitter.com/DmchLMbRNR