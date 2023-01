Finalistul Australian Open 2022, Daniil Medvedev (26 de ani, 7 ATP) își propune ca obiectiv pentru vara australiană de tenis, ediția 2023, câștigarea titlului de mare șlem de la Melbourne.

Până atunci, tenismenul din Federația Rusă a reușit imposibilul, în confruntarea cu Lorenzo Sonego. Atacat inteligent în cross, cu scurtă, cu lob și cu smash de jucătorul italian, Daniil Medvedev a acoperit terenul cu o măiestrie rar văzută.

Ce a impresionat cel mai mult însă a fost revenirea sa după un lob excelent plasat de Lorenzo Sonego, al 45-lea jucător al lumii. Jucătorul rus, cu o înălțime de 1,98 metri s-a folosit până la ultimul centimetru de lungimea brațelor pentru a ajunge mingea, iar rezistența i-a fost răsplătită la scurt timp după, când Sonego a comis o eroare neforțată.

În sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Adelaide s-au stabilit următoarele dueluri: Novak Djokovic - Denis Shapovalov, Daniil Medvedev - Karen Khachanov, Yoshihito Nishioka - Alexei Popyrin, iar Sebastian Korda se va duela cu Jannik Sinner ori Thanasi Kokkinakis.

Godly court coverage from Medvedev here

The way he outstretches his arm to reach the ball ????pic.twitter.com/uSRprSv2dn