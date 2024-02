Rafael Nadal și Carlos Alcaraz vor juca un meci demonstrativ de lux în Las Vegas, care va fi transmis în direct de Netflix în data de 3 martie.

Cu ocazia acestui eveniment, cei doi tenismeni spanioli au acceptat să joace tenis alături de iubitorii tenisului dispuși să plătească o sumă pentru această experiență.

Cost for a private lesson with Nadal in Vegas - 150k

Cost for private lesson with Alcaraz in Vegas - 150k

Cost for Sam Querrey to walk your dog and some - 150k.

Sam, take my money ????

