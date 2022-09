Londra freamătă în așteptarea startului Cupei Laver, competiția neoficială în care tenismenul elvețian, Roger Federer va sărbători alături de fani încheierea unei cariere istorice, întinse pe durata a peste două decenii.

Roger Federer (41 de ani) a umplut tribunele Arenei O2, alături de Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray, cu ocazia unei simple sesiuni de pregătire înaintea primelor meciuri ale Cupei Laver.

În ziua 1 a Cupei Laver, Echipa Europei se va baza pe finalistul US Open, Casper Ruud și pe campionul de la Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas, în duelurile cu Jack Sock și Diego Scwhartzman, care vor lupta pentru a aduce primele puncte Echipei Lumii.

John McEnroe va fi căpitanul nejucător al selecționatei globale, care, în proba de dublu, va miza pe Jack Sock și Frances Tiafoe, în timp ce Roger Federer și Rafael Nadal vor căuta victoria în defavoarea acestora, sub îndrumările lui Bjorn Borg.

These guys have won 62 of the last 70 Grand Slams. ????

Legends. All four of them. pic.twitter.com/jChWUEmuJX