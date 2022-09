"Când am decis să-mi anunţ retragerea, înainte de Laver Cup, trebuia să mă decid ce fac aici (la Londra - n.red). Pot să mai joc sau nu? Organizăm ceva special?

Pentru că este totuşi un eveniment important, nu doar un demonstrativ. După aceea, dorinţa mea este să fac un turneu demonstrativ adevărat, cu cine doresc eu, cu oamenii pe care îi vreau şi fani magnifici.



Sper că se va putea face în următoarele şase luni. Deci aici este încă ceva intermediar pentru mine. Chiar dacă o să mă opresc după Laver Cup", a declarat Federer pentru Radio-televiziunea elveţiană (RTS).

Roger Federer şi ceilalţi participanţi la Laver Cup s-au fotografiat miercuri pe London Tower Bridge, fără spaniolul Rafael Nadal, care va ajunge abia joi în capitala britanică.

