Novak Djokovic (36 de ani) a dispus de Carlos Alcaraz (20 de ani), scor 6-3, 6-2, în semifinalele Turneului Campionilor de la Torino, pentru a-și securiza un loc în finala cu Jannik Sinner (22 de ani).

„Nole” nu doar că a trecut în avantaj la scorul meciurilor directe cu Alcaraz, 3-2, dar a reușit două puncte impresionante, dintre care una, tocmai la minge de meci.

