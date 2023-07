Istorie! Novak Djokovic, triumful #350 în turneele de Grand Slam după victoria din primul tur la Wimbledon 2023

Novak Djokovic s-a calificat, miercuri, în turul al treilea la Wimbledon, după ce l-a învins pe australianul Jordan Thompson.

Novak Djokovic (36 de ani, nr 2 ATP) l-a învins în trei seturi, scor 6-3, 7-6(4), 7-5 pe Jordan Thompson (29 de ani, nr 70 ATP), după un meci care a durat două ore şi 28 de minute.

Djokovic va juca în turul al treilea împotriva învingătorului din meciul Tomas Martin Etcheverry (Argentina) – Stan Wawrinka (Elveţia).

Djokovic a obţinut cu această ocazie a 350-a sa victorie în competiţiile de Grand Slam, conform site-ului ATP Tour. "Nole" este al treilea jucător din istorie cu cele mai multe meciuri câştigate în turneele majore, după elveţianul Roger Federer (369) şi americana Serena Williams (365).

Dacă va reuşi anul acesta să cucerească titlul la Wimbledon pentru a opta oară în cariera sa şi să-l egaleze astfel pe Federer, Novak Djokovic (36 de ani) va deveni cel mai vârstnic campion la All England Club din Era Open.

Novak Djokovic has now won 30 consecutive matches at Wimbledon ????@DjokerNole | #Wimbledon pic.twitter.com/lgP4n9Jzbk