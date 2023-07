Sorana Cîrstea, interviu cu cărțile pe față despre cum a neutralizat armele Jelenei Ostapenko la Wimbledon

Sorana Cîrstea (33 de ani, nr 37 WTA) a reuşit o victorie importantă la Wimbledon, învingând-o în turul secund al turneului pe jucătoarea din Letonia Jelena Ostapenko (26 de ani, nr 17 WTA), cap de serie nr 17. Sorana a avut nevoie de două ore şi 36 de minute pentru a se impune cu 4-6, 7-6(6), 6-4 şi a se califica în turul al treilea.

Românca a comis doar 25 de erori neforţate, faţă de cele 46 ale Jelenei şi a pus în terenul advers 9 aşi.

”O jucătoare pe care nu o învinsesem până azi, o jucătoare destul de dificilă, din punctul meu de vedere chiar extrem de dificilă. Am simțit de la ultimul meci, de la Roma, când am pierdut în decisiv, că mă pot apropia de ea, am avut un antrenament la Birmingham împreună, unde am câștigat. Am simțit că de data aceasta o pot bate.

Primul set a fost la un punct-două diferență și a fost normal ca după primul set să fiu frustrată, pentru că simțeam că joc bine, că pot să o bat, dar în același timp scorul era de partea ei. Am zis că nu o să mai repet greșelile din trecut, am zis că nu o să îi mai dau ocazia să fie agresivă, să preia controlul și am încercat să mă gândesc că azi e ziua mea, sunt aici să câștig acest meci și am armele necesare pentru asta.

Este o jucătoare în formă, jucătoarea cu cele mai multe victorii pe iarbă. Știam că va fi un meci dificil, că ea are doar un plan de joc, foarte agresiv, dar știam că trebuie să servesc bine și să fiu agresivă, să încerc să dau în retur pe serviciul al doilea. E o jucătoare care te poate intimida, dar dacă îi faci față, la un moment dat clachează", a declarat Sorana Cîrstea, potrivit Eurosport.

Sorana Cîrstea, la a cincea calificare a carierei în turul 3 la Wimbledon.

Trei break-uri a reușit Sorana Cîrstea să facă pe serviciul adversarei, în seturile 2 și 3, în care și-a demonstrat anduranța superioară.

În turul trei, Sorana Cîrstea va primi replica braziliencei Beatriz Haddad Maia (13 WTA), care a evitat la limită o înfrângere în fața lui Jaqueline Cristian.