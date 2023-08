Simona Halep (31 de ani) ocupă actualmente locul 1138 în clasamentul WTA, iar încheierea turneului de la US Open îi va aduce dispariția totală din ierarhia mondială.

Întrebată cât de mult o afectează psihologic acest aspect, dubla campioană de Grand Slam din țara noastră - care a rezistat șapte ani și jumătate, fără întrerupere, în top 10 WTA - a admis că resimte o dificultate cauzată de această anulare ierarhică pe care o suferă.

Simona Halep admite dificultatea psihologică a dispariției din clasamentul WTA

Simona Halep a reușit performanța de a sta fără pauze în top 10 WTA, timp de 7 ani și jumătate.

„Contează. Mental, mai mult, dar și emoțional. Faptul că nu mai exist în clasament este o mare lovitură. Am muncit douăzeci de an ca să îmi construiesc acest clasament, an de an, fără pauză, cu o uzură foarte mare emoțională și mentală.

Nu regret nimic, pentru că mi-a plăcut ce am făcut și niciodată nu am privit tenisul ca pe un sacrificiu. L-am văzut ca pe o pasiune, ca pe o plăcere și am dat totul cu mare ușurință.

Dar va fi ceva nou, ceva dureros, dar faptul că am o șansă - eu chiar cred că o să am o șansă să mă reîntorc pe teren - îmi dă o stare de bine și nu mi-e teamă de absolut nimic. O să intru pe teren și o să văd ce pot să fac și cât de bună mai pot să fiu,” a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat Eurosport.