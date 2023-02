Parcurs solid pentru Ana Bogdan (30 de ani, 75 WTA) în Emiratele Arabe Unite: sportiva din Sinaia a învins-o pe americanca Shelby Rogers (46 WTA), clasată cu treizeci de locuri mai sus, în ierarhia WTA, scor 7-6 (3), 6-3, în faza șaisprezecimilor de finală.

De două ore și cinci break-uri a avut nevoie sportiva din România pentru a-și asigura o întâlnire cu a treia jucătoare a lumii, Jessica Pegula, în optimi.

Ana's confidence has to be sky-high as she continues to play great and the victories keep coming. She never let doubt into her mind, even when down in this match, and she is rewarded with a victory and a spot in the final 16. Ana Bogdan defeated Shelby Rogers 7-6, 6-3. pic.twitter.com/g7nvApqz86