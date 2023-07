Finala turneului de la Wimbledon adună, anual, câteva dintre cele mai renumite persoane din întreaga Planetă.

În ediția 2023, Novak Djokovic și Carlos Alcaraz au început lupta pentru trofeu sub privirile actorilor Brad Pitt, Hugh Grant și Daniel Craig, așezați nu departe de loja Familiei Regale; Prințul William și Prințesa de Wales, Catherine Middleton au venit alături de copiii George și Charlotte.

În tribune a fost văzută inclusiv cântăreața Arianna Grande, care a urmărit derularea partidei alături de actorul Andrew Garfield.

În tribune a fost observat inclusiv Andy Murray, campion în 2013 și în 2016 al turneului de mare șlem din Londra. În actuala ediție, scoțianul a fost eliminat în turul secund, de Stefanos Tsitsipas, după un meci de cinci seturi.

Andy Murray, ten years on from winning his first Wimbledon, watching alongside doubles champion Neal Skupski.

