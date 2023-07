Visul miliardarului Ion Țiriac: vrea să aducă un turneu ATP 500 în România, în 2024

Ion Țiriac și-a dezvăluit intenția de a organiza un turneu de calibru ATP 500 la București, începând cu sezonul 2024.

Miliardarul român a declarat că sunt șanse mari să reintre în posesia licenței de turneu care a fost închiriată sârbilor din Belgrad, în ultimii ani, în consecință turneul s-ar putea întoarce la București. Urcarea calibrului de la ATP 250 la ATP 500 este următoarea mutare vizată de Ion Țiriac.

Ion Țiriac: „Știu că este foarte dificil, dar acesta este obiectivul meu.”

„Acum mă ocup de diferite probleme legate de organizarea unui turneu în România, avem nevoie să avem un turneu de categorie ATP 500, deși știu că este foarte dificil, aproape imposibil de realizat.

Este dificil chiar și să investești 30-40 de milioane de euro în scopuri caritabile. Mi-ar plăcea să spun că turneul de la Belgrad se va întoarce curând la București, sperăm din 2024.

Am un contract cu ei până anul viitor și cred că nu-l vor reînnoi. Am spus deja care este obiectivul meu: să avem un turneu ATP 500 în București,” a declarat Ion Țiriac pentru AS.