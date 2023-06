"I-au terminat cariera Simonei!" Ion Țiriac a răbufnit în cazul Halep. Tirada fostului tenismen

ITIA a amânat de patru ori audierea la care Simona Halep este îndreptățită, după ce a fost suspendată provizoriu din circuitele WTA și ITF. Audierea este programată pentru finalul acestei luni.

Cazul Simonei Halep a rămas în coadă de pește iar informațiile despre ziua în care constănțeanca își va afla pedeapsa în cazul de dopaj încă nu există. Ion Țiriac, apropiat al fostului lider WTA, a tunat la adresa factorilor decidenți din tenisul mondial.

Simona Halep, apărată de Ion Țiriac

„După părerea mea, i-au terminat cariera Simonei, iar cineva trebuie să răspundă aici. Cât poate să ceară Simona? 100 de milioane, 200? Cine-i vinovatul? Cineva, totuși e vinovat, însă e trist ce se întâmplă cu Simona.

Nu o compar că suntem noi români sau nu știu ce. Atunci când cineva îți dă o palmă, dacă nu îi dai două înapoi – m-a învățat tatăl meu acum 80 de ani – înseamnă că ești slugă și numai în genunchi.

Suntem români și asta ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc sa stăm… Capul plecat, sabia n-o trage, ții minte?

Am stat în picioare atât la Sydney, când a fost treaba, am stat în picioare când mi-a cântat imnul greșit în SUA la deschiderea oficială a Cupei Davis și am ieșit de pe teren. Pentru mine, să fiu român a fost o mândrie. Așa a fost și rămâne. Acum, ăștia suntem noi românii și așa defilăm" a declarat Ion Țiriac, potrivit As.ro.

Simona Halep, suspendată din WTA și ITF din 7 octombrie 2022

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele: lupta pentru adevăr. Am fost informată că am testat pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. E cel mai mare șoc din viața mea.

De-a lungul carierei mele, ideea de a trișa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte, întrucât e complet opusă valorilor cu care am fost educată. Să înfrunt o situație atât de nedreaptă, mă simt confuză și trădată.

Voi lupta până la final pentru a demonstra că nu am ingerat substanța în cunoștință de cauză și am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală.

Nu e vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare și despre povestea de dragoste pe care am construit-o cu tenisul în ultimii 25 de ani,” a scris Simona Halep pe Instagram, pronunțându-se cu privire la cea mai delicată situație din cariera sa.