VIDEO | Serena Williams s-a apucat de cantat :) Cum a incercat sa-i impresioneze pe australieni

Serena Williams a cantat o piesa faimoasa a rock-ului australian, „I Touch Myself” a trupei Divinyls.

„Nu m-as cataloga o cantareata, dar Chrissy si Divinyls erau uimitori. Vocea lui Chrissy a fost incredibila. Din nefericire, am pierdut-o pe Chrissy din cauza cancerului la san, dar mesajul piesei este foarte important si de aceea am ales sa sustin aceasta cauza,” a declarat Serena Williams pentru The Project.

„Ma iubesc pe mine insami/Vreau sa ma iubesti,” sunt versurile pe care Serena le-a cantat.

Lisa chats with Serena about the US Open code violation, sexism in tennis, and her new Breast cancer awareness campaign. #TheProjectTV pic.twitter.com/9UzWciU5T1 — The Project (@theprojecttv) September 23, 2018

”I Touch Myself” este o piesa lansata in anul 1990 de trupa australiana Divinyls, a carei soliste, Chrissy Amphlett a decedat in 2013 din cauza cancerului la san si a unor complicatii provocate de scleroza multipla de care suferea.

In inima orasului Melbourne, unde Serena Williams planuieste sa castige urmatorul sau turneu de mare slem exista o strada numita dupa cantareata Chrissy Amphlett, intitulata „Amphlett Lane.”

Australian Open 2020 va avea loc in perioada 20 ianuarie – 2 februarie.