Gabriela Ruse a obținut una dintre cele mai mari victorii ale carierei sale.

În turul secund al Openului American 2024, sportiva din București a eliminat-o pe campioana turneului de la Wimbledon, Barbora Krejcikova, scor 6-4, 7-5, după o oră și patruzeci și cinci de minute de joc.

A opta jucătoare a lumii s-a înclinat în fața româncei la capătul unui set secund în care a condus cu 5-3, dar un game-maraton s-a încheiat cu break pentru Ruse, care a tras cortina peste meci cu o serie de patru game-uri adjudecate la rând.

Nu doar încrederea arătată de Ruse a copleșit-o pe Krejcikova. Cele 28 de lovituri direct câștigătoare au destabilizat-o și nu i-au oferit suficient timp pentru a dicta ritmul punctelor.

Elena-Gabriela Ruse:

Beats #8 Krejcikova

First Slam 3R

Second career top 10 win. The first one came against Paula Badosa (2022 Dubai), her next opponent. #fate #hashtaglikeoptaace pic.twitter.com/jvM2xDmkye