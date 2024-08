Jelena Ostapenko (27 de ani, 10 WTA) a fost sfertfinalistă a Openului American, în 2023, dar a fost departe de a-și apăra rezultatul în acest an, la New York.

În primul tur, sportiva letonă a fost oprită de japoneza Naomi Osaka (26 de ani, 88 WTA), scor 6-3, 6-2, după numai 65 de minute de joc.

