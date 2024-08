În prima rundă a Openului American, ediția 2024, s-a consemnat „duelul campioanelor de Grand Slam neregăsite”, între Emma Răducanu și Sofia Kenin.

Ambele jucătoare au un titlu de mare șlem în palmares, rezultat impresionant pe care nu l-au confirmat, ulterior, în circuitul WTA.

La trei ani de la momentul carierei sale, Emma Răducanu a părăsit US Open încă din primul tur, sfârșind învinsă de americanca Sofia Kenin, scor 6-1, 3-6, 6-4, după 2 ore și 13 minute de joc.

Emma was in good form (Wimbledon, Washington) and then decided to stop playing for 3/4 weeks. Didn't work... pic.twitter.com/Bq70zUJcXx

2020 AusOpen champ Sofia Kenin takes out 2021 US Open champ Emma Raducanu 6-1, 3-6, 6-4 to reach the 2nd round in NYC.

Bianca Andreescu hits 1 of the shots of the year against Jasmine Paolini at the US Open

Spinning backhand volley.

Bounces back on her own side of the net. ????

Absurdly talented athlete.

Another reason to be thankful we have Bibi back on the court.

pic.twitter.com/e15v3RHh00