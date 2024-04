Veste teribilă pentru Simona Halep din partea americanilor! Caroline Wozniacki este vizată și ea 

Americanii susțin că Simona Halep și Caroline Wozniacki, cea care a lansat un atac la adresa româncei după participarea la Miami Open, au șanse foarte mici să primească wildcard-uri la Roland Garros.

Simona Halep riscă să nu primească wildcard la Roland Garros! Wozniacki este și ea vizată

Cei de la TennisUptoDate se tem de faptul că suspendarea pe care Simona Halep a avut-o din cauză că a fost depistată cu substanțe interzise i-ar putea face pe organizatorii Open-ului francez să o treacă cu vederea pe jucătoarea din România, iar americanii au dat exemplul Mariei Sharapova.

”Când Maria Sharapova a revenit în circuit, organizatorii de la Roland Garros au refuzat să îi ofere rusoaicei un wildcard. Chiar dacă și-a demonstrat nevinovăția, Halep a executat totuși o suspendare pentru dopaj și ar putea fi ignorată de FFT (n.r. Federația Franceză de Tenis). Amelie Mauresmo va trebui să ia o decizie în cazul Simonei Halep în următoarele săptămâni.

Spre deosebire de alte turnee de Grand Slam, Roland Garros preferă să ofere wildcard-uri jucătoarelor tinere din Franța. Anul trecut, Clara Burel, Leolia Jeanjean, Kristina Mladenovic și Diane Parry au primit wildcard-uri. Interesant este că în acest an, Parry și Burel au intrat în top 50 WTA și nu mai au nevoie de un wildcard pentru a lua parte la turneu. Acest lucru îi poate deschide o portiță Simonei Halep”, au scris cei de la tennisuptodate.com.

Jurnaliștii de peste ocean cred totuși că Halep are șanse mai mari decât Caroline Wozniacki să primească invitația la turneul de Grand Slam, având în vedere că românca este campioana ediției din 2018.

În ceea ce o privește pe Wozniacki, daneza ocupă locul 118 în ierarhia WTA. Din acest motiv, dacă nu va primi un wildcard la Roland Garros, Wozniacki va fi nevoită să joace în calificări.

Ce a spus Caroline Wozniacki despre Simona Halep la Miami Open

Simona Halep și Caroline Wozniacki au fost protagonistele unui ”război” în declarații. La scurt timp după ce a jucat primul meci oficial după suspendare, Halep a fost ”atacată” de jucătoarea daneză.

Wozniacki a fost nemulțumită de faptul că Simona Halep a primit un wildcard la turneul american, deși românca a fost suspendată pentru dopaj.

”În primul rând, mereu mi-a plăcut de Simona. Am avut o relație bună. Și în trecut am vorbit deschis despre ce cred în legătură cu dopajul. Ideile mele nu s-au schimbat. Întotdeauna mi-am dorit un sport curat, corect pentru toți. Nu mă refer direct la Simona, dar, dacă cineva trișează intenționat, dacă cineva a fost testat pozitiv...

Înțeleg de ce un turneu vrea un nume mare pe tablou, dar eu cred, și nu este un atac la cineva anume, că acești oameni nu ar trebui să primească wild-card-uri!

Dacă vrei să revii și a fost vorba de o greșeală, înțeleg, dar trebuie să o iei de jos ca să ajungi înapoi în vârf. Asta e părerea mea despre astfel de lucruri”, a precizat Wozniacki într-o conferință de presă.

Care a fost răspunsul Simonei Halep

"De ce a spus asta? Nu am făcut nimic greșit, nu am înșelat pe nimeni, nu m-am dopat. Ar fi mai bine să citim toți decizia de la TAS, a fost un supliment contaminat, nu m-am dopat niciodată. Nu sunt o trișoare. Mulțumesc celor de la turneu pentru că mi-au oferit posibilitatea să joc. E minunat să revină. O singură persoană care să fie împotriva mea nu e atât de important. Am sute de oameni care mă susțin", a declarat Simona Halep.