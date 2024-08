În urmă cu cinci ani, Simona Halep se oprea în turul secund al Openului American, după o înfrângere care a surprins întreaga suflare a tenisului.

Sportiva din țara noastră ceda în fața americancei Taylor Townsend, scor 2-6, 6-3, 7-6 (4), în urma unui meci extraordinar făcut de Townsend la fileu. Nord-americanca a jucat multe servicii-voleu și a aplicat un tenis agresiv care a forțat-o la lovituri riscante pe Simona Halep.

Tactica a fost schimbată de Townsend, jumătate de deceniu mai târziu, în meciul cu Martina Trevisan din cadrul turului întâi al US Open 2024, dar a produs același efect victorios.

Townsend - actualmente număr 8 WTA în clasamentul probei de dublu - a trecut de semifinalista turneului de la Roland Garros jucat în urmă cu doi ani, scor 6-2, 7-5, în mai puțin de două ore de joc.

Townsend d. Trevisan 6-2 7-5 at US Open

Set point saved

Down 3-5 in set 2

Taylor’s been coming into her own this season

She reached her 1st 1000 QF in Toronto a few weeks ago

With how she’s been playing, she very well might have her best Grand Slam result this week

????????❤️ pic.twitter.com/szCm41cEHB