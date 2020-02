ULTIMA ORA! Roger Federer S-A OPERAT si va pierde multe turnee importante! Cat timp va lipsi elvetianul

Legenda elvetiana a anuntat ca nu va mai juca o perioada de timp.

Roger Federer a facut anuntul oficial pe pagina de Instagram. Elvetianul s-a operat ieri si a decis sa impartaseasca informatia cu fanii sai, care erau nerabdatori sa il vada la turneele viitoare.

"Genunchiul drept ma deranja de ceva timp. Am sperat ca va trece de la sine, insa dupa un control si o discutie cu echipa mea, am decis sa fac o operatie artroscopica, ieri in Elvetia. In urma interventiei, doctorii au confirmat ca am luat decizia corecta si sunt increzatori intr-o recuperare completa.

Ca rezultat, din nefericire voi lipsi de la Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami si Roland Garros. Sunt recunoscator pentru sprjinul pe care mi-l oferiti. Abia astept sa revin sa joc si sa va vad pe iarba!", a scris Roger Federer pe Instagram.