NEMILOSUL DJOKOVIC il rapune pe Federer in minimum de seturi si il asteapta in finala pe invingatorul dintre Zverev si Thiem

Djokovic va juca pentru a opta oara in finala Australian Open. Pana acum, sarbul s-a impus in toate finalele pe care le-a disputat la Melbourne.

Novak Djokovic s-a calificat in a opta finala pe care o va juca la Melbourne. Sarbul l-a invins pe Roger Federer in semifinalele turneului in minimum de seturi, scor 7-6(1), 6-4, 6-3 dupa numai 2 ore si 18 minute de joc.

Prestatia elvetianului a fost vizibil diminuata de conditia fizica, precara incepand cu faza sferturilor de finala cand a cerut interventiile medicului pentru a putea termina meciul cu Tennys Sandgren.

???????? U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E ????????@DjokerNole def. Roger Federer for the 27th time 7-6(1) 6-4 6-3 to earn the chance to play for his 8️⃣th #AusOpen title ????#AO2020 pic.twitter.com/Hy7lu8AIHo — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

"Il respect pe Roger pentru ca a jucat in aceasta seara, a fost vizibil ranit si nu s-a aflat la parametrii optimi in ceea ce priveste deplasarea in teren. Probabil nu m-am concentrat in modul potrivit in primul set, ma focalizam la cum se misca el, iar asta m-a adus in situatia de a fi condus cu 1-4 si 0-40. A fost foarte important pentru mine sa castig primul set", a declarat Novak Djokovic in interviul acordat pe teren lui Jim Courier.

"Respect to Roger for coming out tonight... he was obviously hurt." Great respect from @DjokerNole to @rogerfederer ???? #AusOpenpic.twitter.com/P2o0EIg2lI — ATP Tour (@atptour) January 30, 2020

Novak Djokovic il asteapta in finala de duminica pe invingatorul semifinalei Alexander Zverev vs. Dominic Thiem. In duelul austriaco-german ambii jucatori vor bifa prima lor semifinala la Melbourne. Djokovic este cel mai titrat jucator din istoria Openului Australian, cu 7 titluri castigate.

Zverev vs. Thiem se joaca vineri, 31 ianuarie de la ora 10:30, ora Romaniei, iar finala tabloului masculin va avea loc duminica de la aceeasi ora.