TURNEUL CAMPIOANELOR | Wozniacki, prima victorie in grupe la Singapore! CALCULE pentru calificare

Campioana en-titre de la Turneul Campioanelor, Caroline Wozniacki, a castigat marti primul meci in grupe la Singapore.

Daneza s-a impus in fata cehoaicei Petra Kvitova, scor 7-5. 3-6, 6-2, la capatul unui meci care a durat doua ore si 17 minute de joc. Dup ace ambele au pierdut surprinzator in primele meciuri disputate la Singapore, Wozniacki si Kvitova au luptat pentru a ramane in cursa pentru unlock in semifinalele competitiei.

Chiar daca a avut probleme cu genunchiul piciorului stang, daneza a dictat mai tot timpul ritmul meciului. In al doilea meci al zilei in Grupa Alba, Elina Svitolina si Karolina Pliskova se vor lupta pentru un loc in semifinale.

In urma acestui rezultat, daca Pliskova o invinge pe Svitolina, cehoaica se calificare in semifinale din postura de castigatoare a grupei, Kvitova este eliminata, iar Wozniacki si Svitolina se vor lupta pentru ce lde-al doilea loc in semifinale. Daca Svitolina se impune in fata cehoaicei in minimul de seturi, ucraineanca se califica in semifinale.