SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA 5-7, 3-6 | "O victorie facila!" Reactia presei internationale dupa ce Halep a pierdut cu Svitolina

Simona Halep a pierdut al doilea meci de la Turneul Campioanelor

Simona Halep a pierdut al doilea meci de la Turneul Campioanelor in fata Elinei Svitolina, in doua seturi, scor 7-5, 6-3. A fost un meci in care sportiva romanca a comis extrem de multe greseli nefortate. Presa internationala a scris la finalul partidei ca a fost o victorie facila pentru sportiva din ucraina.

"Cu cea de-a 7-a victorie consecutiva la Turneul Campioanelor, campioana en-titre a obtinut biletele pentru semifinale. De o ora si 39 de minute a avut nevoie Svitolina pentru a o invinge pe Simona Halep", spun cei de la WTA.

"Campioana in exercitiu Elin Svitolina a invins-o pe Simona Halep si a devenit prima jucatoare calificata in semifinalele Turneului Campioanelor 2019", spun cei de la BBC.

"Halep s-a calificat in semifinale. Ucraineanca s-a impus facil in fata romancei", scriu cei de la L'Equipe.