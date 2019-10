Simona Halep, invinsa de Svitolina cu propriile arme! A comis 38 de greseli nefortate in meci 

Simona Halep a fost invinsa de Elina Svitolina, scor 5-7, 3-6.

Spectatorii de la Shenzhen au vazut azi o versiune a Simonei Halep obosita, buimaca, incetosata in luciditate tactica, riscand atipic de mult in momente de dificultate medie a punctelor si grabindu-se sa incheie un meci pe care l-ar fi putut castiga probabil abia dupa doua ore si jumatate de joc. Simona n-a avut azi nici muschii suficient de bine recuperati dupa maratonul cu Bianca Andreescu, si nici rabdarea indeajuns de bine recalibrata dupa acel prim meci care a durat tocmai... doua ore si jumatate.

Istoria s-a scris amar pentru iubitorii romani ai tenisului, cu o Elina Svitolina intrand sub pielea Simonei Halep si invingand-o taman cu stilul de joc cu care Simona a urcat in top 10 si a stabilit recordul pentru cele mai multe saptamani petrecute intre primele zece jucatoare ale lumii. Replicand metronomic minge dupa minge peste fileu, fiind ajutata de un joc de picioare in care a sclipit dorinta de victorie, Elina a returnat agresiv orice serviciu vulnerabil al Simonei, castigand 43% din punctele incepute de romanca. Mai mult, a jucat rabdator si si-a asteptat sansa, nedezarmand dupa serii de puncte mai putin reusite. Fizic, tactic si mai ales psihologic, Svitolina a fost mult mai proaspata, mai imaginativa si mai artagoasa.

Reverul in lung de linie al Simonei ar fi putut sa fie decisiv azi

Reverul in lung de linie al Simonei avea sa decida soarta meciului, intrucat Svitolina nu este o jucatoare pe care sa o deranjeze dictarea punctului cu reverul, spre deosebire de majoritatea celorlalte jucatoare din circuit.

Backhand-ul ”down the line” a functionat pentru Simona in primul set, in care a revenit de la 0-3 si a stat in meci, a fost dominanta de pe linia de baza si nu s-a retras prea des mai mult decat ar fi fost necesar.

Insa ofensiva si o pozitie pozitiva in teren sunt lucruri care o scot pe Simona Halep din zona de confort, iar peste acestea presiunea scorului de la 5-6 a condus la victoria Svitolinei din mansa intai, Elina profitand de avantajul psihologic pe care il poate avea faptul ca a inceput meciul la serviciu, fiind mereu in avantaj pe tabela.

Calitatea tenisului din setul doi nu a scazut, dar au crescut momentele de neclaritate tactica a Simonei, care a fortat inchiderea punctelor din pozitii relativ incomode, din care altadata ar fi preferat prelungirea schimbului si regasirea centrului terenului.

Asta nu era in plan: Simona Halep, 38 de greseli nefortate, cu 7 mai multe decat in meciul cu Andreescu, care a durat 50 de minute mai mult

Simona s-a lasat deplasata stanga-dreapta in teren, doar ca Svitolina a variat mingile trimise cu o eficienta diabolica à la Murray si a fost surprinsa placut de faptul ca Halep a preferat sa riste decisiv in multe puncte, lucru care le-a scurtat, intr-adevar, dar spre folosul ucrainencei.

Desi a depasit-o pe Svitolina la numarul winnerelor, reusind cu 3 mai multe, 22-19, Simona surprinde negativ din nou cu un numar generos de greseli nefortate, 38, fata de 25 ale adversarei. Un numar 38 total aparte pentru Simona, si nu in sensul bun, care vine dupa 31 de greseli nefortate in meciul cu Andreescu, care a durat insa cu 50 de minute mai mult.

Simona, vizibil diminuata fizic isi pericliteaza sansa calificarii in semifinale, sau cel putin o amana pe vineri, cand o va avea peste fileu pe Karolina Pliskova, jucatoarea cu care are un palmares pozitiv, 7-3 in meciurile directe, dar cu care a pierdut ultimul duel direct.